È una comunità sconvolta quella di Villasimius, che ha perso un giovanissimo in un incidente la notte scorsa, Alessandro Zizzaro. Il 19enne si trovava in scooter lungo via della Palme quando si è scontrato con una vettura. Inutili purtroppo i soccorsi per Alessandro.

L’Amministrazione Comunale ha deciso, per rispetto della famiglia e cordoglio di tutta la cittadina, di sospendere gli eventi previsti nei prossimi giorni per concludere le festività natalizie.

“Care concittadine e cari concittadini,

questa notte la nostra comunità è stata colpita da una tragedia che ci lascia senza parole”, le parole del sindaco Dessì. “La prematura scomparsa del giovanissimo e caro Alessandro ha profondamente scosso tutti noi. In queste ore di dolore, il pensiero dell’Amministrazione comunale va alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Come segno di rispetto e di vicinanza, il Comune di Villasimius annulla tutti gli eventi programmati nei prossimi giorni. Sarà nostra cura comunicare successivamente le nuove date o eventuali ulteriori aggiornamenti.

Villasimius è una comunità unita, capace di stringersi attorno a chi soffre. Oggi più che mai sentiamo il dovere di farlo, con silenzio, rispetto e solidarietà.”