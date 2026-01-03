Le speranze si sono spente per la splendida 16enne milanese Chiara Costanzo, dispersa nel tragico rogo del locale Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera.

A confermarlo al Corriere della Sera è il padre Andrea: “Ho appena ricevuto la telefonata che non dovrebbe mai arrivare a un padre. La mia amata Chiara non c’è più”.

“Senza preavviso ti crolla il mondo addosso. Non sei mai pronto. Non lo puoi essere. È innaturale che un padre perda la figlia”.

Parole strazianti che lacerano, così come quelle delle amiche: “Ci dicono che non ce l’ha fatta. Siamo distrutte, per noi è come una sorella”.

Chiara era a Crans-Montana con mamma Giovanna per qualche giorno di vacanza.

Un dolore che non può essere spiegato e che altre famiglie, in questo momento, stanno vivendo. Genitori, parenti, amici in attesa che qualcuno dica loro che il loro caro sta bene, o ricoverato in ospedale ma vivo. Sono 6 i ragazzi italiani di cui si attendono notizie e 40 i morti accertati.