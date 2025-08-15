Villasimius, ancora furbetti del “segnaposto” a Campulongu. Ombrelloni e lettini piazzati all’alba per “prenotare” metri e metri di spiaggia, salvo poi usarli solo poche ore al giorno. Succede davanti alle villette che si affacciano sul mare, nella zona opposta allo Stella Maris: una distesa continua di spazi occupati da chi villeggia nelle abitazioni vicine, lasciando vuoti ombrelloni e sdraio per gran parte della giornata e impedendo agli altri bagnanti di trovare posto. “Occupano i posti per poche ore al giorno e tengono occupato lo spazio per tutto il giorno, rivolgendosi con toni maleducati e sprezzanti a chi si posiziona vicino a loro”, denuncia un frequentatore della spiaggia, che racconta di aver vissuto questa situazione insieme alla moglie e ai figli. Nel video inviato, si vede chiaramente l’arenile bloccato dagli ombrelloni, senza nessuno in mare o sulla sabbia.