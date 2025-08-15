Quartu Sant’Elena, ancora furti nei parcheggi del centro commerciale: sfondato il vetro di un’auto e rubato tutto il contenuto presente nel porta bagagli.

È accaduto mercoledì 13 agosto, “ci siamo fermati a pranzo, l’auto era parcheggiata all’ingresso del cinema, in prima fila, visibile a chiunque passasse dal cinema al centro commerciale”. Il tempo di mangiare qualcosa e il danno è stato compiuto. Tante le segnalazioni che riferiscono di furti simili e non solo a Quartu Sant’Elena. Pare che una banda si aggiri nei luoghi più frequentati e punti soprattutto i turisti in partenza che, in macchina, custodiscono i bagagli.

In questo caso tra gli oggetti sottratti spicca un bracciale molto particolare, “con un ciondolo personalizzato a forma di cuore con inciso a+i 14/9. È un bracciale molto riconoscibile, con ciondoli rosa. Sono disposta a ricomprarlo poiché è un oggetto a cui mia figlia è molto legata” spiega chi ha subito il furto.