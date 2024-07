Villasimius, casa privata occupata da un anno e trasformata in discarica: dentro tre cani abbandonati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Villasimius – Casa vicino al mare occupata da quasi un anno e ridotta a un tugurio di immondizia ed escrementi: all’interno delle quattro mura sono stati rinchiusi 3 cani di grossa taglia che hanno richiamato l’attenzione dei passanti con lamenti e ululati. Assetati e affamati, sono stati rinvenuti in gravi condizioni igienico sanitarie. La proprietaria dell’immobile, di Monserrato, è in attesa del sequestro della sua casa da parte del Tribunale. Anche la polizia municipale e la Asl sono stati messi al corrente della situazione.

Una storia che non ha bisogno di essere raccontata se si guardano le immagini in possesso della proprietaria, una donna di Monserrato, che, disperata, spera in una risoluzione del caso prima che il Tribunale chiuda per la pausa estiva: cumuli di sporcizia ovunque, un letto di escrementi dove c’era il pavimento. Mobili inutilizzabili, materassi buttati in cortile. Gli abusivi, una coppia straniera, ha occupato la casa il 7 dicembre 2023 “ultimamente le persone sono andate via, ma da due mesi ci sono tre cani rinchiusi in condizione di maltrattamento” racconta la proprietaria dell’immobile. Dei passanti hanno sentito l’ululato disperato dei cani e, dopo aver richiesto l’intervento da parte delle autorità preposte, sono intervenute per sfamare e abbeverare gli animali. Foto e video delle condizioni dell’immobile sono state, poco dopo, inoltrate alla proprietaria che, disperata, spera in una risoluzione immediata del caso, non solo per entrare nuovamente in possesso della sua abitazione, bensì per la sorte dei cani. Infatti, purtroppo, sono intervenuti prima gli occupanti, proprietari degli animali, che, dopo aver scardinato il cancello, hanno ripreso i quattro zampe.

Una situazione che ha gettato nella frustrazione la proprietaria che, al momento, non può che guardare le immagini della sua casa completamente devastata.