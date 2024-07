Incidente mortale costato la vita al venticinquenne Davide Sapienza, dolore a Castiadas

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Castiadas – Dolore per l’ultimo incidente mortale di ieri costato la vita a Davide Sapienza, 25 anni, di Cagliari, il sindaco Eugenio Murgioni: “Dobbiamo promuovere una cultura della responsabilità e del rispetto delle regole del codice della strada. La sicurezza deve essere una priorità per tutti noi, automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Invito le autorità competenti a intensificare i controlli e a mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire ulteriori tragedie”. Un malore, forse, o un guasto meccanico e la vettura sulla quale era a bordo Sapienza si è scontrata con un mezzo pesante: la sua vita si è fermata lì, lungo la provinciale 125, per sempre. A distanza di 24 ore il primo cittadino esprime cordoglio per il tragico fatto e affronta una riflessione “sulla frequenza crescente degli incidenti stradali che stiamo vivendo nelle nostre strade. Ogni vita persa rappresenta una tragedia immensa, un dolore che colpisce non solo le famiglie coinvolte ma tutta la nostra comunità. È imperativo che ci impegniamo tutti, come cittadini responsabili, a fare la nostra parte per migliorare la sicurezza stradale”. Murgioni aggiunge: “Spero con tutto il cuore che tragedie come quella di ieri non si ripetano. Dobbiamo lavorare insieme per rendere le nostre strade più sicure, per proteggere le nostre vite e quelle dei nostri cari. È un impegno che dobbiamo assumere con serietà e dedizione, per onorare la memoria di chi non c’è più e per garantire un futuro più sicuro a tutti”.