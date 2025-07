Il celebre immunologo Matteo Bassetti, volto notissimo durante l’emergenza Covid, torna a far parlare di sé, questa volta non per motivi sanitari ma per la sua meta estiva. Per il terzo anno consecutivo, ha scelto la Sardegna come luogo di vacanza, e si è immortalato tra le acque cristalline dell’isola, condividendo con i suoi follower un messaggio carico di entusiasmo: “Il mare, i colori e i profumi della Sardegna sono unici e inimitabili. Per il terzo anno consecutivo, trascorrerò una vacanza con tutta la mia famiglia in questo angolo di paradiso, che è il ‘Tanka’!!”. Non è la prima volta dunque che il medico si concede qualche giorno di relax in uno dei luoghi più amati dai turisti, confermando così un legame ormai consolidato con la costa sud-orientale sarda. La sua presenza non passa inosservata, tra selfie, bagni di sole e quel pizzico di notorietà che lo accompagna ovunque vada.