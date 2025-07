“La situazione delle strade a Monserrato continua a peggiorare nel silenzio più assoluto da parte dell’amministrazione comunale. I manti stradali sono in condizioni disastrose, con buche e avvallamenti che mettono a serio rischio la sicurezza di automobilisti e scooteristi, causando danni alle ruote, agli ammortizzatori e ad altri componenti dei veicoli”. Un’accusa chiara, diretta, che non lascia spazio a fraintendimenti. A Monserrato monta la rabbia dei cittadini costretti a fare i conti con un manto stradale ridotto ai minimi termini. Non solo disagio quotidiano, ma veri e propri rischi per l’incolumità di chi viaggia, soprattutto su due ruote. “Invece di affrontare con urgenza questi gravi disservizi, l’amministrazione preferisce organizzare feste banali in piazza, distogliendo l’attenzione dai reali problemi dei cittadini. Il tutto mentre tenta di tutelarsi installando cartelli di limite di velocità a 20 km/h, un escamotage che sembra più volto a evitare responsabilità per i danni causati dall’incuria che a garantire sicurezza”. Le segnalazioni si moltiplicano sui social e tra le chat dei residenti, che non risparmiano critiche all’amministrazione accusata di occuparsi più dell’immagine che della sostanza. Le strade, intanto, restano dissestate. “Chiediamo che l’amministrazione di Monserrato venga chiamata a rispondere concretamente ai disagi e ai danni che sta causando ai propri cittadini”. Un appello forte, che chiede attenzione, risposte e soprattutto interventi urgenti. La pazienza, a Monserrato, sembra ormai esaurita.