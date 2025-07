Piccoli numeri ma quelli del corso “Le mani in pasta”, tenuto tra marzo e luglio 2025 nella sezione femminile della Casa Circondariale di Cagliari-Uta, sono molto significativi per le prospettive future di lavoro a casa, in una gastronomia oppure in un ristorante. Ne sono convinte Laura Sechi e Luisa Deligia, rispettivamente chef e Pasticcera del ristorante “Vitanova cucina e dolci” di Cagliari e Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme” illustrando i momenti salienti del progetto. Nell’occasione della consegna degli attestati, è stato completato il corso di formazione con la presentazione di un piccolo menu realizzato da tre delle quattro detenute che hanno ricevuto la “promozione” per il percorso di confezione di pasta fresca e dolci e quello AHCCP per l’educazione sanitaria e l’igiene degli alimenti.

Presenti il Direttore dell’Istituto Pietro Borruto, la responsabile dell’Area Educativa Giuseppina Pani, la Vice Comandante Valeria Porcu, le detenute hanno dimostrato le proprie capacità presentando un piccolo menu con ravioli campidanesi, con la pasta all’uovo, ripieni di ricotta e spinaci, culurgiones ogliastrini con patate, menta e pecorino fritti, panadas con la salsiccia alla moda del Nord Sardegna, raviolini dolci con ricotta da gustare col miele e una torta al cacao.

All’incontro, oltre a Borruto e Pani, sono intervenuti Maria Giovanna Ibba e Francesca Ledda, di CRAI, Ismaele Cara e Cristiana Urraci, della Grendi Benefit, le due aziende che la Fondazione di Sardegna, hanno sostenuto il progetto e le volontarie di SDR Rita Corda e Anna Lusso.

“E’ stata un’esperienza molto importante – hanno sottolineato Sechi e Deligia – con una risposta da parte delle ragazze molto positiva. L’auspicio è che queste occasioni di ripetano e si moltiplichino”.

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore Borruto e dalla Responsabile dell’Area Educativa Pani.