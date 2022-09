Villasimius, alla guida dell’auto a noleggio ubriaco e senza patente: denunciato un turista lombardo

Stanotte attorno alle 2 a Villasimius, nella via del Mare, i carabinieri della locale Stazione unitamente a militari del Radiomobile della Compagnia di San Vito, hanno proceduto a controllare un’autovettura Lancia Ypsilon presa a noleggio, condotta da un quarantaduenne residente a Jesolo che portava a bordo una sua coetanea originaria della Provincia di Treviso ma residente a Milano. L’uomo risultava avere la patente revocata ed era in stato di ebbrezza alcolica. Al controllo con etilometro il tasso alcolico risultava essere molto alto, pari a 2,36 grammi per litro alla prima prova e a 2,27 alla seconda. È stato pertanto deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza alcolica, con sanzione accessoria per guida con patente revocata. La Procura della Repubblica e la Prefettura di Cagliari sono state informate per gli adempimenti di rispettiva competenza.