Resiste alla perquisizione e tenta di colpire un carabiniere con una testata: 18enne arrestato a Calasetta

Di



apertura1

Il giovane, coinvolto in una rissa in piazza Bellini, è stato trovato in possesso di un’arma da taglio. Ora si trova ai domiciliari per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o strumenti atti ad offendere