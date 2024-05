Villasalto, i grifoni liberati poche settimane fa stazionano accanto alla voliera

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Occhi puntati ininterrottamente nella voliera di ambientamento che ospita, per un breve periodo di controllo, sotto la vigilanza del personale Forestas, i grifoni. Ogni loro movimento è tracciato e studiato anche al fine di conoscere, sempre più, le caratteristiche di questa specie animale. Sorprende, quindi, la visita degli esemplari già in libertà che stazionano nei pressi dei nuovi arrivi. A darne notizia è l’agenzia regionale Forestas che, anche ieri mattina, ha ripreso lo spettacolo concesso dagli uccelli. “Pare incredibile, i 9 grifoni già in libertà a Villasalto hanno passato del tempo accanto ai 22 nuovi arrivati, sembrano voler dire ai nuovi arrivati: “Ehi coraggio, tra poco apriranno le voliere e vi portiamo a fare un giro in questa splendida isola”. Ancora un po’ di pazienza, insomma, e il territorio sardo sarà tutto per loro.