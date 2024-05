Ennesimo incidente al Margine Rosso, centauro perde il controllo della moto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nessun ferito grave ma viene messa in evidenza, ancora, la pericolosità del tratto di strada se non si rispettano alla lettera le norme del codice stradale. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, esattamente nel punto dove sono avvenuti numerosi incidenti stradali, anche mortali. La segnaletica orizzontale parla chiaro, eppure, nonostante i precedenti, spesso, la prudenza non è proprio quella adottata. Code e rallentamenti, dopo il sinistro, pressoché a tutte le ore del giorno l’arteria è molto trafficata. Sul posto è intervenuta un’ambulanza per soccorrere il ferito, non grave, ma la preoccupazione da parte degli automobilisti permane: più attenzione, insomma, e una guida responsabile al fine di evitare conseguenze anche irrimediabili.