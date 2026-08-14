Villaputzu, manca il bagnino nella spiaggia di Prumari ma spunta il salvagente e le regole da adottare: prudenza in acqua, l’iniziativa è della Protezione Civile.

“Non essendo riusciti a reperire dei bagnini per attivare una postazione di salvamento nella spiaggia di Prumari (Villaputzu) abbiamo deciso di mettere a disposizione dei bagnanti un salvagente anulare. Nella eventualità si manifestasse una situazione di emergenza/soccorso, chiunque può utilizzarlo. Abbiamo inoltre provveduto a lasciare le indicazioni base di come comportarsi”.

Con queste parole gli operatori spiegano le difficoltà in corso e gli accorgimenti presi in caso di emergenza. Come primo soccorso c’è a disposizione il salvagente e regole e modalità da adottare con la speranza “che non serva a nessuno”.