Villanova nel “degrado” tra fuochi a ridosso di case e locali e schiamazzi sino a notte fonda: protestano i residenti. Non solo Stampace, bensì anche l’altro quartiere del cuore della città in mano agli incivili che, soprattutto durante le ore serali, disturbano la quiete pubblica. Con un post Facebook pubblicato sul gruppo “Vivere a Villanova” viene segnalato quanto accaduto ieri in piazza San Domenico: “Potrebbe essere una qualsiasi notte di inizio estate. Orario facoltativo: basta che sia dalla mezzanotte in poi.

Bonghi serrati che animano i giovani birraioli seduti in piazza, noncuranti dell’ orario e di chi ci abita.

Un mangiafuoco che gioca maldestramente col fuoco che gli scappa di mano (opps…) a rischio incendio a ridosso di case, locali, tavolini ed avventori dei vari locali insistenti nella piazza”.

Non solo: come sorge il sole si nota una persona dormire in strada avvolta da una coperta. La polizia municipale è stata avvisata, da quanto si apprende, “col fuoco esiste anche un serio problema di sicurezza, per non parlare che gli artisti da strada devono rispettare le regole comunali, ma le regole, si sa, sono relative… vanno “interpretate”, ma le pattuglie sono sempre poche e sempre molto impegnate”.

Una domanda, infine, “stanotte si replica?”.