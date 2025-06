L’edizione 2025 della Street Art Week slitta ufficialmente: le nuove date della manifestazione sono dal 10 al 13 luglio. Una decisione presa in piena sinergia con il Comune di Quartu Sant’Elena alla luce dei lavori stradali in corso lungo Viale Colombo, tratto centrale del quartiere e cuore pulsante della manifestazione. Interventi ormai diventati indispensabili e che rappresentano il primo tassello di un ampio piano di riqualificazione urbana che coinvolgerà l’intera Via del Mare.

I lavori in corso segnano l’avvio di un percorso di trasformazione urbana che culminerà con la Street Art Week e proseguirà con Summer is Back, l’evento che animerà la Via del Mare ogni venerdì a partire dal 18 luglio prossimo e almeno fino alla fine di settembre.

Un progetto che punta a rigenerare lo spazio pubblico attraverso l’arte, rafforzare il senso di comunità e valorizzare il tessuto economico e culturale locale.

A caratterizzare l’edizione 2025 della Street Art Week sarà anche una forte componente solidale. Le opere realizzate durante la manifestazione potranno essere acquistate tramite i canali ufficiali dell’organizzazione: parte del ricavato sarà devoluto all’ASGOP, Associazione Sarda Genitori Oncoematologia Pediatrica, che da anni sostiene le famiglie dei piccoli pazienti ricoverati all’Ospedale Microcitemico di Cagliari. Un modo concreto per unire bellezza, cittadinanza attiva e solidarietà.

“Il rinvio ci ha dato l’opportunità di rafforzare ancora di più il progetto complessivo – spiega Luca Stocchino, presidente del Centro Commerciale Naturale La Via del Mare –. Abbiamo prorogato le call per artisti e commercianti al 30 giugno e continuiamo a ricevere proposte da tutta la Sardegna. Al 31 maggio gli artisti candidati erano circa 20. Il nostro obiettivo è chiaro: fare della Via del Mare un polo creativo e partecipato, in cui arte, musica e coesione sociale vadano di pari passo con il rilancio economico e urbano.”

La Street Art Week è promossa da Officine Verticali, Centro Commerciale Naturale La Via del Mare e Cittadinanza Attiva OIKOS, con il contributo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena.

Il programma prevede: interventi artistici su postazioni coprimastelli, spettacoli, laboratori per bambini, performance di break dance, contest musicali e serate di musica dal vivo con vernissage diffusi.

Tutte le informazioni e i moduli per partecipare sono disponibili su www.streetartweek.it. Le candidature sono aperte fino al 30 giugno.