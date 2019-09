Villanova Monteleone, 88enne scomparso ritrovato dai vigili del fuoco: sta bene

Nella mattinata odierna é stata portata a termine la ricerca di una persona dispersa nel territorio di Villanova Monteleone.

Il disperso, un uomo di 88 anni, si era allontanato dalla casa di riposo dove risiedeva nel pomeriggio del 16 settembre e di lui non si avevano più notizie.

Non appena è pervenuta la richiesta, il comando ha subito attivato tutte le procedure, i mezzi e gli uomini per la ricerca del disperso con l’attivazione del posto di comando avanzato per il coordinamento delle ricerche, di personale specializzato in topografia di soccorso, dei cinofili, dei droni e del nucleo elicotteri.

Sono stati gli uomini di questo ultimo nucleo ad individuare l’anziano in mezzo alla vegetazione limitrofa alla casa di cura in stato di shock, ma ancora in vita, e ad assicurarlo alle cure del 118.

Hanno partecipato alle ricerche anche forestali, carabinieri e volontari di protezione civile.