Gli ulivi secolari di s’Ortu Mannu e la maestosa Sa Reina avranno ancora più attenzione e un rinnovato impulso alla valorizzazione. Il Comune di Villamassargia ha infatti ufficialmente aderito alla Rete Sarda degli Alberi Monumentali, un passo strategico che rafforza la tutela di un patrimonio naturale unico nel suo genere.

La firma dell’accordo è avvenuta a Illorai, il cui primo cittadino ne è promotore, dove la sindaca Debora Porrà ha sottoscritto l’adesione insieme ai rappresentanti dei Comuni che custodiscono sul loro territorio alberi monumentali: Cagliari, Luras, Seui, Tertenia, Baressa, Aritzo, Sarroch, Ussaramanna, Castelsardo, Orgosolo, oltre ad Anci Sardegna.

“Il nostro è un patrimonio straordinario da salvaguardare con un approccio sistemico, per questo motivo – ha dichiarato la sindaca Porrà – è importante costituire una rete per lo scambio di buone pratiche e la condivisione di strategie attraverso un dialogo interistituzionale”.

Durante l’incontro degli amministratori a Illorai, inserito in un convegno ad hoc per celebrare la Giornata nazionale degli alberi nella cornice del parco Iscuvudè, Villamassargia è stato menzionato nella relazione tecnica di Agris per essere tra i pochi Comuni ad aver già effettuato censimento e georeferenziazione degli olivi di s’Ortu Mannu e per la peculiarità della gestione comunitaria del Monumento naturale.

L’ingresso nella Rete sarda degli Alberi monumentali consentirà di coordinare azioni mirate alla conservazione, promozione e sensibilizzazione sul valore degli alberi monumentali. Tra gli obiettivi condivisi: l’aggiornamento dei censimenti, lo sviluppo di piattaforme informative, attività di monitoraggio, progetti pilota, itinerari tematici e iniziative educative rivolte alla comunità. Ma non solo.

“È tempo – ha aggiunto la Sindaca – di superare un dibattito rimasto limitato al locale per arrivare almeno a un confronto pubblico regionale. I patrimoni ambientali presenti nei nostri territori appartengono a tutti e necessitano di sostegno e risorse, mentre oggi gli oneri e le responsabilità ricadono quasi esclusivamente sui Comuni che sono chiamati a rispettare vincoli e normative non solo regionali, ma anche nazionali ed europee”.

Istituito nel 2013 dal Ministero, l’elenco nazionale degli Alberi monumentali conta oggi 4.749 esemplari, di cui il 12% in Sardegna, confermando il ruolo dell’isola come scrigno di biodiversità