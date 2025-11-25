Giovedì 27 novembre la Fondazione antiusura Sant’Ignazio da Laconi di Cagliari promuove il convegno dal titolo “Finanza etica: educazione, prevenzione e inclusione”. I lavori si svolgeranno durante la mattina a partire dalle 9.00 e si concluderanno alle 13.30. Il programma prevede oltre ai saluti delle istituzioni, le relazioni dell’arcivescovo di Cagliari Mons. Giuseppe Baturi e del Prefetto di Cagliari dott. Castaldo il quale presenterà il Vademecum Usura.

A seguire una tavola rotonda , nella quale verrà presentato il volume celebrativo del 30° anniversario della Consulta Nazionale antiusura G. P. II, coordinata da Michela Di Trani col contributo del Presidente Luciano Gualzetti e del Consiglio direttivo della stessa. Il dottor Bruno Loviselli vice-presidente della Fondazione antiusura Sant’Ignazio Da Laconi presenterà il bilancio sociale 2024.

Ai presenti verrà omaggiata copia della Pubblicazione del trentennale della Consulta Nazionale Antiusura San Giovanni Paolo II; copia del Vademecum Usura della prefettura di Cagliari; copia del bilancio sociale della Fondazione antiusura Sant’Ignazio Da Laconi.