Sempre più critica la situazione al mercato provvisorio di piazza Nazzari a Cagliari, dove il vento gelido si infila dai varchi laterali e rende impossibile la vita a clienti e, soprattutto, ai boxisti costretti a lavorare per ore esposti alle intemperie. Il maltempo degli ultimi giorni ha aggravato un quadro già difficile e le previsioni – tra forte maestrale e piogge – non fanno che accentuare l’emergenza. I commercianti da settimane chiedono al Comune di intervenire installando pannelli in plexiglass per riparare almeno i lati più esposti. Per molti boxisti la situazione è diventata insostenibile, soprattutto per chi lavora lungo le pareti laterali dove il vento colpisce con maggiore forza. Tanto che diversi operatori hanno dichiarato di essere pronti ad autotassarsi pur di trovare una soluzione immediata. “Meglio pagare di tasca nostra che perdere altri clienti. Quando ci sono giornate così ventose la gente evita proprio di venire, sa già cosa li aspetta. E con l’inverno andrà peggio”, spiegano.

Ma soluzioni sembra proprio non essercene: “È un mercato nato come struttura all’aperto”, durante la giunta Truzzu, “e non possiamo chiuderlo”, spiega l’assessore alle Attività Produttive Carlo Serra che riconosce le difficoltà ma richiama i limiti della struttura, nata come soluzione temporanea durante i lavori di riqualificazione del mercato di San Benedetto. Pannelli o coperture laterali vanno valutati con attenzione, perché potrebbero creare problemi di sicurezza o non essere compatibili con il progetto originario. “La struttura non è pensata per essere isolata. Alcuni chiedono coperture aggiuntive, ma dobbiamo capire se siano realizzabili. Valuteremo con gli uffici tecnici, come fatto quest’estate, ma le possibilità sono limitate”, conferma Serra.

Intanto maestrale e pioggia continuano a mettere a dura prova sia gli operatori sia i clienti, mentre il mercato provvisorio – nato per essere temporaneo – mostra ancora una volta tutti i suoi limiti strutturali proprio nel momento in cui servirebbe maggiore protezione.