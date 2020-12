Villamar, un uomo picchia brutalmente in strada una donna con droga in tasca: arrestato dai carabinieri. Stanotte a Villamar, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, per lesioni gravi, un 25enne residente a Sini, celibe, operaio specializzato, incensurato. I militari erano intervenuti poco prima su chiamata al 112 in via Serrasinas, per richiesta di una 35enne, residente a Laconi, nubile, disoccupata, con procedenti denunce a carico.

La donna era stata poco prima brutalmente malmenata per strada dall’uomo, suo ex fidanzato. Immediatamente soccorsa dal 118 e poi ricoverata presso l’Ospedale di San Gavino Monreale, risultava essere stata gravemente ferita al capo, con prognosi di gg 35 s.c.. Catturato il responsabile dell’aggressione, i carabinieri lo hanno perquisito e hanno rinvenuto un involucro con un grammo di marijuana (fatto per cui verrà segnalato amministrativamente alla Prefettura di Cagliari ex art. 75 DPR 309/90), posto sotto sequestro, assunto in carico e custodito in attesa delle determinazioni di quell’autorità. La vittima è stata nel frattempo avviata dai carabinieri presso un centro antiviolenza, la cui ubicazione resterà naturalmente segreta, per sottrarre la donna da ulteriori possibili iniziative violente del proprio ex fidanzato. L’arrestato è stato tradotto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.