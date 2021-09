Villamar, auto impatta contro un cavallo dopo una curva: danni ingenti, grave l’animale

Ieri sera a Villamar i carabinieri della Stazione di Barumini sono intervenuti a seguito di una richiesta pervenuta al numero di pronto intervento 112 lungo la SP 42 all’altezza del chilometro 1 + 300, dove una Volkswagen Polo condotta da un 58enne di Guasila, operaio incensurato, aveva poco prima impattato violentemente contro un cavallo che si trovava incustodito senza finimenti al centro della carreggiata. Che un cavallo potesse stazionare in quel momento, immediatamente dopo una curva, il povero utente della strada non poteva proprio immaginarlo, non era assolutamente prevedibile. A parte i danni al mezzo, il cavallo purtroppo è rimasto gravemente ferito a seguito dell’impatto e i servizi veterinari dell’Ats Sardegna di Sanluri hanno provveduto al recupero dell’animale che non reca marchi, contrassegni, microchip identificativi. Si tratta insomma di un cavallo che non è allo stato possibile attribuire alla proprietà di alcuno. Un proprietario difficilmente si farà ora vivo per recuperare l’animale, dovendo poi rimborsare gli ingenti danni subiti dall’auto e andare incontro a una serie di sanzioni amministrative pecuniarie per aver posto in pericolo l’incolumità pubblica perdendone il controllo. I carabinieri stanno comunque indagando nella speranza di raccogliere informazioni da qualcuno che possa riferire a chi appartenga il povero animale.