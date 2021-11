Villaggio Pescatori, famiglia intrappolata dal nubifragio salva per miracolo la casa: “Siamo abbandonati da tutti” (VIDEO)

Villaggio Pescatori, famiglia intrappolata dal nubifragio salva per miracolo la casa: “Siamo abbandonati da tutti”. Siamo in viale Pula 23, nel cuore del Villaggio Pescatori di Giorgino. E’ qui che Andrea Santagati insieme a Barry Aissatou cercano disperatamente con forza, con i secchi, di spazzare via l’acqua che come un torrente sta per allagare e distruggere i mobili dell’abitazione. Guardate il VIDEO: “Qui non si salva niente, vai tu ora, vai tu”, la famiglia disperata cerca di tirare via quel fiume che bussa alla porta ed entra dritta tra cortile e ingresso. “Abbanoa non si è mai occupata proficuamente delle pompe del villaggio- racconta Andrea- questa è la situazione in cui siamo costretti a convivere. Ora sono riuscito miracolosamente a mettere in funzione una pompa a immersione che mi ha prestato mio fratello. E meno male….”, prende fiato dopo la grande paura.