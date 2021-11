Crolla la strada tra Santadi e Teulada, imprenditore cagliaritano salvo per miracolo: “Ero lì in mezzo 5 minuti prima…” (VIDEO)

Giosuè Cadoni, imprenditore edile cagliaritano, questa sera si definisce un uomo fortunato. La strada tra Santadi e Teulada si è squarciata in due cinque minuti dopo il suo passaggio, che ha documentato nel VIDEO spedito a Casteddu Online. “Il ponte è praticamente crollato di schianto subito dopo il mio passaggio- racconta ancora impaurito- chi mi ha riconosciuto mi ha chiamato per dirmi di andare in Chiesa ed accendere una candela”. E’ ancora visibilmente scosso, Giosue Cadoni. E racconta sotto choc l’avventura, la tragedia scampata per miracolo: “A causa del crollo del ponte è rimasto isolato il borgo di Is Cattas, una frazione di Santadi- spiega- io come sono passato ho continuato a viaggiare verso Teukada, ma altre persone si sono fermate poco prima perché non riuscivano ad attraversare. E pochi minuti dopo, il ponte è venuto giù di schianto”. Con la strada tagliata letteralmente in due e sotto una enorme voragine che avrebbe inghiottito qualsiasi mezzo. Guardate il VIDEO della situazione poco prima del crollo.