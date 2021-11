Cagliari, in via Sanna case allagate e residenti impauriti: “Non possiamo vivere così, unu gasinu, vai di gommone….” (VIDEO)

Cagliari, in via Sanna case allagate e residenti impauriti: “Non possiamo vivere così, unu gasinu, vai di gommone….”, afferma preoccupato il residente che filma il VIDEO della sua casa allagata e lo spedisce a Casteddu Online. “Tutto questo accade anche per colpa del Comune”, affermano gli abitanti di una delle strade maggiormente colpite, nella zona di Pirri. Siamo in via Antonio Sanna 22, l’acqua arriva ampiamente dentro le abitazioni. “E’ un casino questa scala- si lamentano i cittadini- ci sentiamo abbandonati, ogni acquazzone ci entra l’acqua dentro le abitazioni. E passare nel sottoscala è impossibile: “Vai….vai di gommone…”, è costretto a ironizzare il residente cagliaritano.