È in fase di ultimazione la progettazione esecutiva per ampliare l’illuminazione pubblica nelle aree consortili. L’intervento che vedrà presto l’avvio dei lavori, da 327 mila euro, costituisce il primo lotto funzionale di un progetto più ambizioso, volto a dotare il Consorzio Industriale Provinciale del Medio Campidano di impianto di illuminazione pubblica per tutte le strade in cui risulta ancora assente, e il cui costo complessivo è stimato in 1 milione e 568 mila euro.

Il Consorzio Industriale di Villacidro dispone delle risorse necessarie (in copartecipazione con la RAS) per la realizzazione degli interventi previsti nel primo lotto funzionale, mentre dovranno essere reperite le ulteriori risorse per il completamento dell’illuminazione di tutte le rimanenti strade.

Il progetto del primo lotto funzionale prevede un intervento prioritario, con l’installazione dell’impianto di illuminazione pubblica nelle strade interne alla zona industriale risultate più sensibili, sia per ragioni di sicurezza e sia per l’elevata presenza di attività produttive e operatori economici. Un intervento mirato quindi, volto a migliorare l’efficienza e la fruibilità della viabilità a servizio del comparto industriale.

I tratti di strada interessati dal progetto coprono complessivamente più di un kilometro (1.130 metri) e riguardano le strade C2 BIS (565 mt), C10 A (comparto D3, per 355 mt) e B2 (comparto D3, per 210 mt).

Tutti gli interventi saranno realizzati impiegando tecnologie ad alta efficienza energetica, caratterizzate da un basso consumo elettrico e da un ridotto impatto in termini di inquinamento luminoso, nel pieno rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica. I punti luce, con illuminazione a Led, saranno montati su pali in acciaio dell’altezza di 8 metri fuori terra, dotato di sbraccio.

Una volta approvato il progetto esecutivo, seguirà l’affidamento dell’appalto e la consegna lavori, la cui esecuzione si prevede possa terminare in un tempo breve.

Le risorse economiche necessarie per la successiva gestione e la manutenzione delle opere saranno interamente sostenute dal Consorzio Industriale, a conferma dell’impegno diretto nella valorizzazione e nella cura delle infrastrutture consortili.