Elmas, “vivo in un container da 2 anni con quattro figli, non posso permettermi di pagare un affitto”

Elmas – Vive in un container da circa due anni con quattro figli: “Lavoro da un mese ma non posso permettermi di pagare un affitto, devo dare da mangiare ai miei figli. Qui fa freddo, molto, in inverno e in estate non si può stare dal caldo”.

Il drammatico racconto di P. A. a Casteddu Online che, nonostante abbia un lavoro, non può permettersi di pagare l’affitto per una sistemazione confortevole per lei e per i suoi figli. Circa due anni fa la donna ha vissuto abusivamente una casa comunale “sono stata mandata via e da circa 6 mesi, la stessa abitazione, è stata occupata da un’altra famiglia. Sono separata, ho fatto domanda anche per accedere alla graduatoria delle case popolari ma mi sono stati assegnati due punti”.

La donna lancia un appello alle istituzioni affinché la possano aiutare a trovare una sistemazione più confortevole.