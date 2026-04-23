Cagliari, la crisi del commercio colpisce anche via Roma: fioccano i locali sfitti e aumenta la delinquenza.Il commerciante Marco Milia denuncia: “tre locali sfitti nel cuore di via Roma,,,,facciamoci qualche domanda”, e si apre il dibattito sui costi enormi degli affitti e sui tanti locali che aprono e chiudono velocemente, mentre domina il food e cresce la preoccupazione per la malamovida. Una situazione che colpisce molte altre strade storiche della città come via dante, che un tempo era la passeggiata dei cagliaritani. E dove oggi regnano i cartelli con una scritta eloquente : “Affittasi”. Commercianti strangolati dalle tasse e dalla burocrazia, costretti a fare i salti mortali per avviare e mantenere una attività, pagare i dipendenti con costi sempre maggiori e cercare, a volte inutilmente, di portare a casa uno stipendio.