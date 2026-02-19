Nel corso della nottata appena trascorsa, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei reati e al controllo della circolazione stradale, hanno proceduto al controllo di una BMW GT in transito nel centro abitato.

A bordo del veicolo sono stati identificati due uomini, entrambi domiciliati a Villacidro, già noti alle Forze di Polizia. L’atteggiamento dei due occupanti ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti mediante una perquisizione personale e veicolare.

All’esito delle operazioni, uno dei due è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa mezzo grammo di cocaina, una sigaretta artigianale confezionata con marijuana e tre coltelli a serramanico con lame di circa 10 centimetri. Per tale motivo, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il secondo uomo, che si trovava alla guida del mezzo, è stato invece trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente poco più di un grammo di marijuana. Nei suoi confronti, oltre alla segnalazione alla Prefettura di Cagliari quale assuntore di sostanze stupefacenti, è scattato l’immediato ritiro della patente di guida. Tutto il materiale illecito e le armi bianche sono stati sottoposti a sequestro.