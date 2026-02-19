Paolo Petrecca si è dimesso da direttore di Rai Sport. La decisione è arrivata dopo le polemiche susseguitesi alla telecronaca della cerimonia d’apertura dei giochi olimpici di Milano-Cortina. A comunicarlo in una nota la stessa azienda Rai, che ha affidato al momento il ruolo di Petrecca a Marco Lollobrigida.

La redazione di Rai Sport, come comunicato nei giorni scorsi, non ha infatti apprezzato la gestione della telecronaca da parte del direttore, ritenuta non all’altezza e con errori, portando i giornalisti allo sciopero delle firme. Petrecca aveva sostituito all’ultimo minuto Auro Bulbarelli, che sembrerebbe avesse spoilerato la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.