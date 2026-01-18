Nella mattinata di oggi, lungo la Strada Statale 196, all’altezza del chilometro 22 nel territorio comunale di Villacidro, si è verificato un incidente stradale autonomo che ha visto coinvolta un’autovettura sportiva.

Secondo una prima ricostruzione, il veicolo, condotto da un autotrasportatore 28enne residente a Villacidro e con a bordo un passeggero 29enne, anch’egli del posto, per cause ancora in corso di accertamento è uscito fuori dalla sede stradale.

L’impatto ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Il personale sanitario del 118, giunto sul posto con le ambulanze, ha provveduto a trasportare il conducente presso il Policlinico Universitario “Duilio Casula” di Monserrato e il passeggero presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari. Entrambi i giovani sono stati ricoverati in codice rosso per la dinamica del sinistro e i traumi riportati, ma fortunatamente non verserebbero in pericolo di vita.

I rilievi e la gestione della viabilità sono stati curati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’evento. Dai primi controlli, i documenti di guida e di circolazione sono risultati regolari.