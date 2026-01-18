La rabbia di un tifoso che ieri ha esultato per il successo ottenuto in casa contro la Juventus, gioia finita ben presto però appena è uscito dall’Unipol Domus. “Tanti anni che ci rovinano le auto quando ci sono le partite notturne del Cagliari nei parcheggi della fiera, hanno montagne di denunce di persona che come me, all’uscita dallo stadio, si trovano le proprie auto scassinate. Prima chiedono soldi e poi, quando fa buio, rovinano l’auto per cercare qualcosa da poter rubare. Alla fine portano via come è successo a me, oggetti di poco valore ma causano ingenti danni” spiega D.C. a Casteddu Online.

“Perché nessuno interviene?”