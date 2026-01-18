La sfida con la Juventus ha da sempre un sapore molto speciale per il mondo rossoblù e la partita di ieri sera ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi per una vittoria sofferta ma per questo motivo ancora più esaltante.

Una gara sentitissima quella con i bianconeri che continua negli anni a catalizzare l’attenzione di intere generazioni di tifosi. Il sapore della vittoria contro la Juventus mancava ormai da troppo tempo, più precisamente dal lontano 29 Luglio 2020 quando alla ripresa del campionato sospeso precedentemente per la Pandemia Covid i rossoblù di Walter Zenga affrontarono i bianconeri allenati allora dal tecnico Maurizio Sarri che si erano appena laureati campioni d’Italia.

I rossoblù di Cragno, Joao Pedro e Simeone affrontarono una formazione juventina molto diversa da quella attuale, con giocatori del calibro di Buffon, Bonucci, Alex Sandro, Higuain e Cristiano Ronaldo.

Il risultato fu di due a zero per il Cagliari con le reti del giovane Gagliano all’ottavo minuto del primo tempo e di Simeone al 47°, mentre la Juve nonostante i numerosi tentativi non riuscì neppure a segnare una rete con un Cristiano Ronaldo oltremodo nervoso nel cercare di arrivare al gol.

Il Cagliari reduce dalla pesante sconfitta contro il Genoa di Daniele De Rossi ieri sera ha affrontato una Juventus che veniva dal roboante successo contro la Cremonese dell’ex tecnico rossoblù Davide Nicola ,ma ha disputato giocare una partita con la giusta concentrazione ed ha serrato i ranghi rispolverando una difesa finalmente compatta ed ha saputo moltiplicare le forze raddoppiando e triplicando le marcature contro una formazione bianconera che nonostante il netto predominio territoriale non è riuscita a creare molte occasioni clamorose per passare in vantaggio.

Nonostante l’estro di Kenan Yildiz gli juventini non sono riusciti a travolgere i rossoblù che di contro ci hanno provato con coraggio e sono riusciti a passare in vantaggio grazie ad una punizione battuta da un redivivo Gaetano per la bellissima girata di Mazzitelli .

Una vittoria soffertissima, sicuramente inaspettata viste le premesse della vigilia, ma che dimostra ancora una volta che non esistono partite scontate nonostante il blasone degli avversari di turno .

Ancora una volta il Cagliari ha saputo stupirci, in un momento del campionato complicato e difficile a causa dei tanti infortuni e del rendimento a corrente alternata di alcuni giocatori rossoblù.

Una serata emozionante che tutti i tifosi ricorderanno a lungo.