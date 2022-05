“Villa Muscas, gioiello di Cagliari nel degrado: abbandonato dopo le promesse elettorali del partito di Truzzu”

Villa Muscas si trova in via santa Alenixedda a Cagliari e sino a 4 anni fa era uno spazio culturale e museale di elevata fattura.Oggi è un luogo completamente abbandonato, pieno di sterpaglie, lastre in eternit e rifiuti di ogni genere. “Uno scandalo in centro città”, lo definisce l’ambientalista Valerio Piga dei Difensori della Natura.

“Eppure circa 4 anni fa, il partito dell’attuale sindaco- ricorda Piga- fece diversi comunicati stampa di fuoco contro la precedente amministrazione dal titolo “IL GIOIELLO ABBANDONATO E DIMENTICATO”.

Adesso ci sono loro i “patrioti” al governo della città ed in tre anni non hanno fatto NULLA per recuperare al meglio questo spazio.

Addirittura qualche consigliere di maggioranza, nel 2020 fece un appello alla giunta per “un intervento celere del Comune, proprietario del sito, affinché lo stesso possa rivivere, in chiave turistico-occupazionale e culturale, una prossima apertura al pubblico”

Un Sindaco ed una giunta ormai allo sbando, che non ascolta neanche i propri consiglieri, mentre la città sta diventando sempre più DECADENTE sotto gli occhi di tutti”, è l’opinione di Valerio Piga.