Vietato stare male, guardia medica nel Medio Campidano? Non pervenuta. Da Sanluri ad Arbus nessun presidio sanitario sarà coperto: “Per le urgenze non differibili, rivolgersi al Pronto Soccorso”.

Giorni di festa, ma il servizio di guardia medica non sarà operativo “per cause non dipendenti dalla ASL”. Poche ma esplicite parole comunicate che fanno emergere una carenza cronica dei medici bianchi. Si rimanda al pronto soccorso, in caso di necessità. Ecco nei dettagli la comunicazione: “GUARDIA MEDICA GUSPINI

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica dalle ore 08.00 del 24.12.2024 alle ore 20.00 del 25/12/2024

GUARDIA MEDICA SERRENTI

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica dalle ore 08.00 del 24.12.2024 alle ore 20.00 del 24/12/2024

dalle ore 08.00 del 26.12.2024 alle ore 20.00 del 26/12/2024

GUARDIA MEDICA VILLACIDRO

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica dalle ore 20.00 del 25.12.2024 alle ore 08.00 del 26/12/2024

GUARDIA MEDICA GONNOSFANDIGA

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica dalle ore 08.00 del 24.12.2024 alle ore 08.00 del 26/12/2024

GUARDIA MEDICA SERRAMANNA

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica dalle ore 08.00 del 24.12.2024 alle ore 20.00 del 26/12/2024

GUARDIA MEDICA SANLURI

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica dalle ore 20.00 del 24.12.2024 alle ore 20.00 del 25/12/2024

GUARDIA MEDICA PABILLONIS

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica dalle ore 08.00 del 24.12.2024 alle ore 20.00 del 26/12/2024

GUARDIA MEDICA SAN GAVINO

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica dalle ore 20.00 del 24.12.2024 alle ore 20.00 del 26/12/2024

GUARDIA MEDICA SEGARIU

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica dalle ore 08.00 del 25.12.2024 alle ore 08.00 del 26/12/2024

GUARDIA MEDICA SAMASSI

Si comunica che, per cause non dipendenti dalla ASL, non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica

dalle ore 20.00 del 24.12.2024 alle ore 08.00 del 26/12/2024

per le urgenze non differibili rivolgersi

AL PRONTO SOCCORSO

GUARDIA MEDICA SARDARA

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica dalle ore 20.00 del 24.12.2024 alle ore 08.00 del 26/12/2024

GUARDIA MEDICA ARBUS

non sarà possibile garantire l’operatività del punto guardia medica dalle ore 08.00 del 24.12.2024 alle ore 08.00 del 26/12/2024

per le urgenze non differibili bisognerà rivolgersi al

AL PRONTO SOCCORSO”.