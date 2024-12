Black Lotus, un weekend con delitto scritto e diretto dai creatori di Lost Room per Palazzo Doglio, porta per la prima volta in Sardegna un nuovo concept di “Immersività”. Il 15 e 16 marzo 2025, Palazzo Doglio si trasformerà in un palcoscenico immersivo, portando a Cagliari la possibilità di provare un’esperienza rivoluzionaria che fonde il fascino del mistero e del thriller con l’esclusività dell’hotellerie di lusso. Black Lotus è un omaggio alle serie cult The White Lotus e Black Mirror, che mescolano la loro complessità narrativa con le dinamiche dei romanzi gialli e polizieschi. Grazie alla formula innovativa del LARP (Live Action Role Playing), il weekend si trasforma in un gioco di ruolo, dove i partecipanti diventano i protagonisti di una trama intricata, fatta di segreti, giochi di potere e colpi di scena. La trama si sviluppa interamente all’interno di Palazzo Doglio, l’esperienza si svolgerà nel corso di una sera, una notte e una mattina, per una durata totale di 20 ore, dalle 16.00 del 15 marzo alle 12.00 del 16 marzo 2025, ed è riservata ad un massimo di 60 ospiti. Il pacchetto include all’interno del gioco una notte in una camera matrimoniale o doppia a Palazzo Doglio, un aperitivo presso l’American Bar, una cena gourmet presso l’Osteria del Forte e una colazione internazionale. I partecipanti a fine gioco riceveranno inoltre una gallery fotografica e un video finale dell’evento per ricordare questa esperienza unica. In linea con i trend dell’hotellerie contemporanea, che vedono gli hotel trasformarsi da luoghi di passaggio a spazi di incontro, Black Lotus rappresenta uno dei primi esempi in Italia a combinare un’esperienza immersiva e partecipativa con l’eleganza di un hotel di lusso e una cucina d’eccellenza. Il Savoy di Londra e il Plaza Hotel di Manhattan sono solo alcuni degli esempi internazionali che ospitano formule simili, offrendo esperienze che portano il teatro interattivo ad interagire con l’eleganza dell’hotel. Fausta Laddomada e Filippo Manca, fondatori di Lost Room e autori di cene con delitto ed eventi immersivi dal 2016, commentano: “Siamo entusiasti di proporre un evento ludico tanto innovativo quanto coinvolgente, che prevede per la prima volta la ‘notte in gioco’ e una durata complessiva di quasi 20 ore. Un’opportunità unica per chi ha già partecipato alle nostre cene con delitto e vuole fare un passo oltre, o per chi cerca un’esperienza immersiva di alta qualità, simile a quelle vissute nelle grandi metropoli.” Le prenotazioni sono aperte sul sito ufficiale ⁦https://www.lostroom.studio/black-⁩ lotus/?fbclid=IwY2xjawHWEotleHRuA2FlbQIxMAABHfg9J2uMw_e_9lSAW6G3D8oAMO10yy_r2G10 jN_1n-UnB1YKzZfKO9h09g_aem_Og25hiSBVyfYZXBXyyoX8g Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Palazzo Doglio via email all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 070 64640. Oppure scrivere a Lost Room all’email [email protected] o chiamare il numero 348 0384500