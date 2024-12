Malore per Edoardo Scarpetta, lo salva il ristoratore Simone Deidda: “Sei la mia vita”. Il commovente racconto dell’avvocato Roberta Carta, moglie del notissimo operatore bancario e rappresentante studentesco Edoardo, grande tifoso del Cagliari: “Cari amici vi racconto il mio dramma vissuto oggi solo per elogiare intensamente i medici e gli operatori del 118, chiamati con massima urgenza, e altissimo senso di responsabilità dal premiato ristorante Cagliaritano “Da Basilio” in quanto il figlio del titolare,e nipote del fondatore,Basilio appunto, Simo Dex, (Simone Deidda) ha studiato Medicina, salvo poi cambiare facoltà per ovvie ragionipersona più importante della mia vita ha avuto un malore dovuto ad una coxalgia in atto, in cura da prestigiosi professionisti ma non ancora risolto, irrigidico su un piatto del tavolo, quasi ghiacciato sinistramente e con i occhi sbarrati, interviene Simone Deidda, con alta professionalita’ e competenza, con un massaggio cardiaco, rianimando il paziente e facendo sì che egli potesse spiegare come si sentisse e cosa poteva essergli accaduto.Con i più vivi complimenti del medico del 118 che ha coordinato l”equipe di soccorso, determinando il verdetto del paziente dovuto a improvviso e intensissimo dolore fisico che ha determinato uno svenimento.