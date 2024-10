Viene dimessa pensando di avere l’influenza intestinale, muore il giorno dopo a 15 anni 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una tragedia accaduta a Treviglio, in provincia di Bergamo. Una ragazza di 15 anni si era recata al pronto soccorso della cittadina lombarda nella notte di venerdì con disturbi come vomito e forti dolori addominali. La giovanissima, poi, è stata dimessa con una diagnosi di influenza intestinale. “Nella serata di venerdì siamo andati all’ospedale di Treviglio. I valori di saturazione non erano buoni, ma non aveva la febbre. La pediatra ha diagnosticato un virus influenzale e ha dimesso mia figlia, prescrivendole l’assunzione di sali minerali”, le parole della madre a L’Eco di Bergamo. Ma la 15enne ha continuato a non stare bene, fino a quando- 36 ore dopo- non è tornata al pronto soccorso in arresto cardiocircolatorio e la tac ha confermato una perforazione dell’intestino. A nulla sono serviti i tentativi per rianimare la giovane, che è deceduta all’ ospedale di Bergamo dov’era stata poi ricoverata sabato la seconda volta. Come da prassi, saranno svolti tutti gli accertamenti del caso per verificare le eventuali responsabilità circa la morte della 15enne. I funerali si terranno il prossimo 17 ottobre, fra il dolore di una piccola comunità, quella di Mozzanica, per una vita spezzata troppo presto.