Pula – L’Amministrazione Comunale manda in gita i nonnini del paese: viaggio di gruppo, direzione Sorgono. Il sindaco Walter Cabasino: “Iniziative come questa rafforzano lo spirito di comunità e regalano occasioni di incontro e arricchimento ai nostri concittadini diversamente giovani”. Giacca in mano, scarpe comode e si parte: il cuore della Sardegna, in queste settimane, spalanca le porte alla scoperta di case, arte e cultura. I centri diventano meta prediletta per migliaia di turisti che, tra paesaggi mozzafiato e stretti vicoli dove il tempo sembra essersi fermato, accolgono i visitatori. Buon cibo e tanti dolci di certo non mancano e se la compagnia è quella giusta, la giornata si prospetta da vivere, in pieno. Un mix di giuste emozioni, un bagaglio che fa bene al fisico e alla mente. L’Assessora Manuela Serra, con la collaborazione della Consulta dei Seniores, è con questo spirito che organizza una divertente gita alle scoperta delle tradizioni e delle prelibatezze di Sorgono, tappa della celebre manifestazione Cortes Apertas.

L’iniziativa, in programma per il 20 ottobre, è rivolta ai cittadini residenti che abbiano compiuto 60 anni d’età, per un massimo di 45 posti. “Il nostro obiettivo è quello di offrire un momento di socializzazione e svago ai nostri concittadini, con la possibilità di scoprire le bellezze di Sorgono, in occasione della manifestazione Cortes Apertas” spiega l’Assessora alle Politiche Sociali, Manuela Serra.

Le iscrizioni dovranno essere presentate entro il 17 ottobre.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali, dalle 9.30 alle 13.00, tramite i seguenti recapiti 070/15256684 – 070/15246321 – 070/15256693.