Videocamere e zone più illuminate per contrastare la mala vita: il piano del Comune, ma l’opposizione non ci sta ”chiedete ai cittadini, la situazione sta degenerando “

Videocamere, migliore illuminazione, più eventi che fungano da attrazione per i giovani allontanandoli cosi da altre occupazioni negative. Queste alcune tra le proposte del Sindaco per cercare di porre un freno alla criminalità nel centro di Cagliari. Nonostante l’allarmismo generale per una situazione di ordine pubblico ormai fuori controllo, il Sindaco Zedda ci tiene a precisare che Cagliari resta tra le 15 città più sicure d’Italia e che la situazione rispetto agli anni 90 é nettamente migliorata.

Inoltre verranno affiancati agli agenti di polizia locale, ben 30 agenti dell’esercito italiano, nel tentativo di aumentare la sorveglianza per le strada ed evitare risse e spaccio.

L’opposizione però invita ad occuparsi della problematica con maggiore attenzione soprattutto rispetto ai comportamenti dei giovanissimi.

Ferdinando Secchi, rappresentate dell’opposizione, denuncia che gruppi di ragazzini imbrattano il centro storico con i rifiuti che vengono abbandonati nella notte e gli schiamazzi e le risse, che si protraggono fino a tarda ora, disturbano la quiete pubblica. Serve dunque un piano ferreo, che miri alla tutela dei cittadini e degli stessi ragazzi.