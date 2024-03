Video choc in aula: la festa di Giulia per l’arrivo del figlio, lui la stava già avvelenando

Baci, abbracci, applausi, una finta allegria ostentata con parenti e amici. E’ il 17 marzo del 2023: Giulia Tramontano e Alessandro Impagnatiello festeggiavano con amici e parenti l’arrivo del figlio, che avrebbero poi deciso di chiamare Thiago, con un baby shower, ovvero una festa per rivelare il sesso del bambino.

Nel video, diffuso da LaPresse, Giulia e Alessandro fanno scoppiare il palloncino rilevatore, pieno di palloncini più piccoli tutti azzurri. Colpisce la freddezza fra i due mentre parenti e amici applaudivano e festeggiavano: nessun abbraccio, Giulia gli gira le spalle. Lui invece ride e ostenta allegria: ma la stava già avvelenando, somministrandole topicida nel tentativo di uccidere lei e il bambino che portava in grembo. Il video è stato proiettato in aula durante il processo al barman, in galera per omicidio volontario. Durante la proiezione del video l’uomo è scoppiato a piangere.

IL VIDEO: https://www.instagram.com/reel/C4QPPxMs3hG/?utm_source=ig_web_copy_link