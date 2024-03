Cagliari, gli Oss esasperati bloccano via Roma con striscioni e fischietti: città paralizzata

Proteste, striscioni, fischietti. E strada bloccata, per l’ennesima mattinata di passiuone che gli automobilisti cagliaritani hanno dovuto sopportare.

Da quasi due settimane sono in presidio sotto l’assessorato regionale della Sanità, in via Roma a Cagliari. E questa mattina gli operatori sociosanitari precari hanno invaso la carreggiata, all’altezza delle strisce pedonali di fronte ai gazebo che li ospita, fermando per qualche minuto il traffico per rivendicare i loro diritti. Gli Oss hanno esposto anche degli striscioni con scritto “Noi non molliamo”, “Basta promesse, vogliamo fatti” e “Non siamo merce da barattare”.

I 36 lavoratori precari del policlinico di Monserrato chiedono la stabilizzazione e soprattutto di non essere dimenticati. ” Così come i soccorritori del 118 – ricordano – durante il covid, noi eravamo gli eroi che salvavano la vita dei vostri cari. Oggi che grazie a Dio la vita è tornata normale, tutti si sono dimenticati di noi, non per colpa nostra, ma per la responsabilità ben chiara di altri. I nostri contratti a termine sono scaduti – rivendicano – e noi siamo senza lavoro, nonostante negli ospedali cagliaritani manchino all’appello centinaia di Oss e il prezzo di questa assurdità lo pagano i pazienti con le lo famiglie, lo paga il personale sanitario, gli altri nostri colleghi chiamati a lavorare in condizioni disumane”.