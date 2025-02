Sembra la stradina di un paesino lontano dalla confusione e dai rumori della città, ma siamo in viale Bonaria, a due passi dal cuore amministrativo e finanziario di Cagliari. Oggi il ritmo è molto più tranquillo rispetto ai tempi in cui i cortili e le stanze con alti soffitti erano sede del poliambulatorio e di varie attività. In quegli spazi scorreva una vita decisamente frenetica tra visite mediche, manutenzione pneumatici, e lavori artigianali nelle botteghe di fabbri e falegnami; tante storie diverse che ancora riecheggiano nella mente di chi le ha vissute anni addietro, proprio in quel luogo, oggi silenzioso, in cui il tempo sembra essersi fermato.