“Se i calcoli sono corretti, 18.219 anni e 57 giorni per fare dei lavori in via Baylle sembra un periodo di tempo un filino troppo lungo”, scherza il nostro Maurizio Savigni nella bellissima pagina Fb “Cagliari tra passato e presente. Dove non mancano le curiosità: per i lavori in via Baylle nella stampa dei cartelli di divieto di sosta è spuntato un numero in più. Solo un refuso ovviamente, inutile spaventarsi. ma la foto notizia chiarisce che a volte a sbagliare non sono solo i cittadini.