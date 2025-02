Ancora sprechi di acqua potabile a Cagliari.

Come è ben evidente dalle foto, un’enorme perdita del prezioso liquido si estende sulla passeggiata che costeggia il canale di Mammarranca, che collega il ponte Vittorio con l’arenile di Su Siccu. L’acqua, che sembra provenire dalla zona del Palazzetto, è talmente abbondante che per permetterle di defluire verso il canale senza allagare la carreggiata poco distante, “qualcuno” ha pensato bene di effettuare quattro tagli stradali lungo la passeggiata. Il risultato, oltre all’enorme spreco di un bene primario in tempi di siccità, è sotto gli occhi di tutti: una piscina presente da settimane, melma e sporcizia.