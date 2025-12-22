CeDAC

Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna

Stagione di Circo Contemporaneo 2025-2026

Compagnia blucinQue

Puccini Dance Circus Opera

per coro di corpi e strumenti

ideazione e direzione Caterina Mochi Sismondi

performance e creazione Elisa Mutto (Madama Butterfly), Sara Frediani (Tosca),

Marta Alba (Turandot), Iolanda Del Vecchio (Manon Lescaut), Rocio Belen Reyes Patricio (Mimì), Michelangelo Merlanti (Giacomo Puccini)

voce in scena e rielaborazione libretti delle opere Ivan Ieri

musiche originali tratte da Manon Lescaut (1893), La Bohème (1896), Tosca (1900),

Madama Butterfly (1904), Turandot (1926)

musica live ed elettronica Beatrice Zanin

Trio d’Archi in scena Irene Dosio (violino), Maria Sandu (violoncello), Nadia Marino (violino)

light design Massimo Vesco | fonica Andrea Ruta | foto Andrea Macchia

direttore di produzione Paolo Stratta

produzione Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice

martedì 23 dicembre – ore 20.30 – Teatro Massimo – Cagliari

Omaggio a Giacomo Puccini tra musica, danza, teatro e arti circensi con “Puccini Dance Circus Opera”, visionario spettacolo per coro di corpi e strumenti firmato da Caterina Mochi Sismondi, per la Compagnia blucinQue in cartellone martedì 23 dicembre alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne del CeDAC Sardegna, per riscoprire il fascino delle eroine del melodramma

Viaggio nell’universo femminile con “Puccini Dance Circus Opera”, poetico e immaginifico spettacolo “per coro di corpi e strumenti” ideato e diretto dalla regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi per la Compagnia blucinQue, in cartellone in cartellone martedì 23 dicembre alle 20.30 al Teatro Massimo di Cagliari sotto le insegne della Stagione di Circo Contemporaneo 2025-2026 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il patrocinio e il sostegno del MiC / Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna e del Comune di Cagliari e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Omaggio al grande compositore lucchese, “Puccini Dance Circus Opera” si ispira a cinque eroine del melodramma – Madama Butterfly, Tosca, Turandot, Manon Lescaut e Mimì – che rivivono sulla scena in un intrigante racconto per quadri dove si intrecciano danza e arti circensi, teatro e musica: creature affascinanti e enigmatiche, dalla sposa-bambina che sogna l’amore alla celebre cantante dal temperamento ardente, che si scontra con la tirannide e diventa un’icona del Risorgimento; dall’algida e bellissima principessa che sfida i pretendenti con i suoi indovinelli, condannandoli a morte all’ingenua fanciulla divenuta cortigiana, divisa tra ricchezza e sentimento, alla dolce ricamatrice innamorata di un poeta, nella Parigi di fine Ottocento. Cinque ritratti di donne, diversissime tra loro, «portatrici di talento e capaci di scegliere e agire per affermare la propria personalità, i propri sogni e i propri ideali» – si legge nella presentazione – «donne che cedono alle debolezze, rimangono spiazzate dalle lotte e dalle vertigini della vita e amorose, e cadono per poi rialzarsi e reagire per trasformare l’ambiente, trovare nuove prospettive e affrontare le sfide che si presentano per potersi rinnovare».

“Puccini Dance Circus Opera” disegna un percorso tra parole, note e visioni alla riscoperta dei capolavori di Giacomo Puccini da cui emergono straordinarie figure femminili, ciascuna con il proprio carattere e la propria storia, mirabilmente trasfigurate in musica tra pensieri e emozioni, desideri e segrete inquietudini: «lo sguardo pucciniano le rende non più solo eroine» – sottolinea Caterina Mochi Sismondi – «ma creature terrene, che vivono gli imprevisti della quotidianità; donne chiamate a scegliere, a volte a un bivio, e sempre in cerca di una soluzione, anche drammatica, che possa fare emergere forza e valore». Sotto i riflettori sei performers – Elisa Mutto (Madama Butterfly), Sara Frediani (Tosca), Marta Alba (Turandot), Iolanda Del Vecchio (Manon Lescaut), Rocio Belen Reyes Patricio (Mimì) e Michelangelo Merlanti (Giacomo Puccini) – interpretano le cinque protagoniste e lo stesso compositore, accanto all’attore Ivan Ieri (voce narrante), che ha curato anche la rielaborazione dei testi, sulla suggestiva colonna sonora che accosta pagine d’opera, da “Manon Lescaut” (1893), “La Bohème” (1896), “Tosca” (1900), “Madama Butterfly” (1904) e l’incompiuta “Turandot” (1926) alle musiche originali scritte e eseguite dal vivo da Beatrice Zanin (violoncello e elettronica) con il Trio d’Archi che schiera Irene Dosio (violino), Maria Sandu (violoncello) e Nadia Marino (violino), con disegno luci di Massimo Vesco, fonica a cura di Andrea Ruta e foto di Andrea Macchia, direttore di produzione Paolo Stratta – produzione Centro Nazionale di Produzione blucinQue Nice.

“Puccini Dance Circus Opera” nasce da un attento lavoro di studio sui libretti e sulle partiture del maestro lucchese, e rappresenta «un invito a cogliere nelle sue donne il coraggio di osare, il talento, la capacità di reagire e agire per tutelare la propria identità e i propri diritti» – come rivela la regista e coreografa Caterina Mochi Sismondi – «e questi focus vengono portati sulla scena attraverso una modalità espressiva che vuole, nella sintesi delle arti e con la forza della danza e del movimento, percorrere una strada innovativa, celebrando la tradizione culturale e l’importanza di queste opere attraverso una riflessione del compositore». Sulla scena si materializzano, tra coreografie aeree e vertiginose acrobazie, l’adolescente Cio-Cio-San, incantevole Madama Butterfly, ignara sposa-bambina che scoprendosi tradita e abbandonata compie un gesto irreparabile per salvaguardare onore e dignità, sacrificandosi per la felicità del figlio e l’acclamata diva Tosca, donna appassionata (e gelosa) che nel tentativo di strappare ai carnefici l’amato pittore Mario Cavaradossi, sfida il potere e pur ingannata trionfa sui nemici, con un ultimo volo verso la libertà. Sulla falsariga della fiaba teatrale di Carlo Gozzi, Turandot, la principessa della Cina, splendida e irraggiungibile femme fatale, respinge i numerosi pretendenti, ammaliati dalla sua bellezza e disposti a perdere la vita, finché sotto mentite spoglie il nobile Calaf scioglie l’enigma e ne conquista il cuore, mentre incarna l’immagine dell’angelo caduto e dell’innocenza tradita l’ingenua Manon Lescaut, dal romanzo dell’abate Antoine François Prévost: “venduta” dal fratello a un ricco protettore, dopo una breve fuga d’amore, da cortigiana stanca e annoiata si concede un breve idillio, a prezzo della libertà e della sua stessa vita. Nella “Bohème” la dolce Mimì, una ricamatrice innamorata del poeta Rodolfo, come un fiore troppo delicato, perisce, come in una favola crudele, dopo le troppo brevi gioie di una tempestosa relazione, vittima della povertà e degli stenti, in un affresco del mondo degli artisti sullo sfondo della vivace temperie culturale della capitale francese.

“Puccini Dance Circus Opera” propone una “rivisitazione” in chiave contemporanea delle opere di Giacomo Puccini – si legge nella presentazione – «perché il movimento e l’uso dello spazio in questo “coro di corpi” supera il canto a favore delle partiture musicali che vengono modellate con suoni dell’ambiente e a volte scorci di testo o arie». Nello spettacolo si alternano «coreografie aeree e terrene, in un atto liberatorio del corpo che vuole emergere privo di costrizioni danzando: così le donne si sostengono, cadono e si rialzano, si preparano, viaggiano nel tempo, tra passato presente e futuro, e nello spazio scenico si spostano come un’onda che di volta in volta fa affiorare caratteristiche, segni, luoghi e personalità…». Come ricorda Caterina Mochi Sismondi: «Queste immagini femminili non sono solo icone della scena pucciniana, ma anche la trasposizione di donne conosciute da Puccini, storie di mondi che ancora oggi fanno riflettere e portano l’attenzione sull’identità femminile del nostro tempo».

