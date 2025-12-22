In occasione della manifestazione sportiva Curri a Pirri po Santu Stefini, organizzata dalla Uisp, il Comune di Cagliari – Servizio Viabilità, Infrastrutture e Reti ha disposto (ordinanza dirigenziale n. 3261/2025) per la giornata di venerdì 26 dicembre una serie di misure temporanee per garantire lo svolgimento sicuro dell’evento e la tutela di concorrenti, cittadine e cittadini. Di seguito le modifiche al traffico.

Divieto di transito, venerdì 26 dicembre, dalle ore 9 alle 12 nelle vie:

Ampere (nel tratto compreso tra la via Dolianova e la via Del Tricolore, nel medesimo senso di marcia);

Ampere in entrambi i sensi di marcia (nel tratto compreso tra la via Del Tricolore e via Delle Fosse Ardeatine);

Delle Fosse Ardeatine (nel tratto compreso tra la via Ampere e la via Watt);

Watt in entrambi i sensi di marcia (nel tratto compreso tra via Delle Fosse Ardeatine e la via Della Resistenza);

Della Resistenza (nel tratto compreso tra la via Watt e via Curtatone, nel medesimo senso di marcia);

Della Resistenza (nel tratto compreso tra via Dei Partigiani e via Del Tricolore);

Curtatone (tutta);

Dei Gherardeschi (tutta);

Chiesa (nel tratto compreso tra via Riva Villasanta a via Dei Doria);

Murat (tutta);

Maroncelli (nel tratto compreso tra via Morelli e via Murat);

Menotti (nel tratto compreso tra via Morelli e via Murat);

Crimea (tutta);

Magenta (tutta);

Pellico (tutta);

Del Risorgimento (nel tratto compreso tra la via Pellico e la via Berchet);

Berchet (tutta);

Silvio Mastio (tutta, compreso il tratto tra via Delle Fosse Ardeatine e via Della Resistenza);

Del Tricolore (nel tratto compreso tra via Della Resistenza alla seconda traversa sulla destra proveniente da via Viviani).

Divieto di sosta con rimozione forzata, venerdì 26 dicembre, dalle ore 0.00 alle 12 nelle vie:

Ampere, in entrambi i lati (dall’attraversamento pedonale in prossimità di via del Tricolore a via Sole);

Delle Fosse Ardeatine, in entrambi i lati (da via Ampere a via Watt);

Watt;

Della Resistenza, in entrambi i lati (da via Watt a via Curtatone);

Curtatone, in entrambi i lati (da via Della Resistenza a via Dei Gherardeschi);

Dei Gherardeschi (tutta da via Chiesa);

Chiesa (tutta da via Dei Doria, compreso lo slargo davanti al sagrato della chiesa);

Murat, in entrambi i lati (da via Chiesa a via Cernaia);

Magenta, in entrambi i lati (da via Mentana a via Pellico);

Pellico, in entrambi i lati (da via Magenta a via Del Risorgimento);

Della Resistenza (da via Berchet a via Del Tricolore);

Del Tricolore (da via Della Resistenza a via Ampere).

Gli organizzatori predisporranno un adeguato servizio di segnalazione, tramite addetti posizionati in corrispondenza delle intersezioni o degli sbocchi delle strade che si immettono nel percorso di gara, per informare le persone che vi circolano, dell’imminente transito degli atleti.

L’Amministrazione comunale invita tutte le cittadine e i cittadini a programmare spostamenti alternativi e di evitare l’area interessata dalla manifestazione sportiva se non strettamente necessario.

