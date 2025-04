La rotatoria che non c’é. Ecco come appare l’ingresso di Via Mercalli, oggi a senso unico, in attesa dei lavori

12 milioni, questa la cifra che il Comune ha stanziato per una serie di lavori che vadano a migliorare la sicurezza stradale, sia per i pedoni che per gli automobilisti.

Via Mercalli, insieme all’incrocio tra Via Marconi e Via Castiglione, é una delle strade che dovrebbe beneficiare delle nuove rotatorie. La rotatoria dovrebbe sorgere al posto del semaforo che un tempo regolava la circolazione, oggi spento poiché la strada si é trasformata a senso unico per evitare incidenti.

I pericoli però cominciano ben prima. All’inizio di Via Galvani una curva troppo stretta spesso obbliga i conducenti delle autovetture più ingombranti a passare sopra il marciapiede, come si può notare dal video.