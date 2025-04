Ecco i nuovi parcheggi in Via Sarpi: nuovi posti auto per i cittadini realizzati dal Comune.

Ecco finalmente i nuovi parcheggi in Via Sarpi. Quarantacinque posti auto realizzati dal Comune al posto dello sterrato tra via Cattaneo e via Sarpi.

Nonostante la conformazione del parcheggio abbia sollevato qualche critica dal punto di vista stilistico, i parcheggi sono nuovi e attrezzati secondo le norme: oltre ai posti standard, quelli per disabili, per auto elettriche e per neo-mamme. Inoltre i parcheggi sono delimitati da strisce bianche, sono dunque gratuiti, un vantaggio fondamentale per una città dove parcheggiare la propria auto diventa sempre più difficile e oneroso.