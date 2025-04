Il Governo ha approvato l’ordine del giorno presentato dal deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda per l’istituzione di un’Accademia di Belle Arti a Cagliari. La nuova realtà risponderà alla crescente domanda di alta formazione artistica nel sud della Sardegna, valorizzando il lavoro del liceo artistico “Foiso Fois” e integrandosi con la collaborazione già attiva con l’Accademia di Belle Arti di Sassari. “Sono soddisfatto che il Governo abbia approvato l’ordine del giorno che ho presentato a favore dell’apertura dell’Accademia di Belle Arti anche a Cagliari”, ha dichiarato Deidda, presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni. “Dalla scorsa legislatura sostengo questo progetto, e anche i precedenti esecutivi avevano accolto le mie proposte. Il progetto ha iniziato a concretizzarsi con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Truzzu”. “Non abbiamo fatto in tempo, ma anche grazie al capogruppo FdI Pierluigi Mannino e ai colleghi del gruppo, abbiamo riproposto il tema nel Consiglio comunale di Cagliari e ora in Parlamento, con il Governo che ha dato il proprio parere favorevole – aggiunge – “L’istituzione eviterebbe quindi l’emigrazione degli studenti verso altre città e/o l’abbandono della carriera artistica, anche in ragione degli alti costi conseguenti all’eventuale trasferimento presso altre sedi”. Pierluigi Mannino, a Casteddu Online, aggiunge: “Spero che quanto prima si dia concretezza ad un’idea che unisce i diversi schieramenti e che arricchirà la città rendendola ancora più attrattiva e viva”.